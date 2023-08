За какво харчи милионите си Мадона?

Днес звездата става на 65 години, но кариерата й е все така зашеметяваща

Мадона се превърна в глобална сензация до средата на 80-те години на миналия век с хитове, оглавяващи класациите като "Material Girl" и "Like a Virgin".

Имайки предвид нейния успех, Мадона се оказва седнала върху планина от пари, с нетна стойност от около 850 милиона долара. Въпреки че някои от навиците й за харчене са напълно странни, феновете не могат да не се чудят за какво друго харчи милионите си.

Мадона може да има вече спестена впечатляваща нетна стойност, но това не успокоява изпълнителката, която днес става на 65 години. Суперзвездата тръгва на европейско турне от октомври до декември тази година и вече има определени дати за мащабно американско турне през 2024 г.

Певицата също се развихри и в студиото. Тази година тя издаде 5 сингъла, като най-новият е "Popular" заедно с The Weeknd и Playboi Carti. Тя издава и два албума, Ray of Light (Single Remixes) и American Life (The Remixes). Без съмнение тези начинания драстично ще увеличат нетната й стойност до края на годината.

Преди време Мадона си постави за цел да си купи чисто нов луксозен автомобил, а в крайна сметка се сдоби с Maybach 62S. Тази прекрасна машина беше изключително рядка кола и исканата цена за нея преди години беше около 500 000 долара. За повечето е непостижимо дори да обмислят покупка на нещо подобно, но повечето хора нямат 850 милиона долара.

Като се има предвид, че общата цена на колата се смята за около 1,4 милиона долара, може да се предположи, че Мадона е хвърлила безумна сума пари, за да направи колата възможно най-перфектна за нея. Според Cheat Sheet, „Майбахът за милиони долари на Мадона дойде с 5,5-литров V12 двигател с двойно турбокомпресор, който генерира 543 к.с.

С над 300 милиона продадени записа и невероятно влияние в класацията Hot 100 на Billboard, Мадона притежава отличието като най-продавания соло изпълнител в историята на музиката.

Мадона похарчи 5 милиона долара за собственото си изпълнение



Мадона е похарчила милиони за къщи и коли, но изпълнителката е похарчила милиони и за собственото си изпълнение. Въпреки че това може да изглежда странно, това показва, че тя знае точно какво иска в представянето си.

През 2019 г. Wonderwall съобщи, че певицата е похарчила около 5 милиона долара за представянето си на наградите Billboard. Сайтът заявява, че изпълнението ще включва всичко от CGI до холограми. Нейното изпълнение беше такова, което привлече вниманието на хората, тъй като не беше истински спектакъл.

Частна ваканция на остров със семейството си

Като се има предвид успехът, който Мадона постигна през цялата си кариера,може да се каже, че тя се грижи добре за семейството си. С нетна стойност от 850 милиона долара, не е изненада, че нейните деца, баща й, и разбира се, новото й момиче, Джош Попър, всички са вкусили от лукса в живота.

В началото на 2020 г. Мадона нае свой собствен частен остров на Малдивите, на който се наслаждаваше заедно с тогавашния си приятел Ахламалик и децата си Лурдес, Мърси, Дейвид и близнаците Естере и Стела. Тъй като цената на частен остров струва доста пари, може да се каже, че звездата знае как да организира добра ваканция.