Селена Гомес вече е милиардер, ето колко пари притежава

Богатството й идва главно от компанията й за грим Rare Beauty

Селена Гомес има много роли, но най-новата й е тази на милиардер.

32-годишната актриса и певица е натрупала състояние на стойност 1,3 милиарда долара, според Bloomberg, който добави знаменитостта към своя индекс на милиардерите.

В него се казва, че богатството й идва главно от компанията й за грим Rare Beauty, която тя основа преди пет години и запазва дял на стойност над 1 милиард долара, изчислява изданието.

Успехът на марката я направи една от „най-младите жени, които са се самонаправили богати“ в списъка, наред с хора като Тейлър Суифт и Риана.

Съобщава се, че Rare Beauty, известен с течния руж и оцветителя за устни, които имаха голям успех в социалните медии, е реализирал нетни продажби от 400 милиона долара през 12-те месеца до февруари.

Гомес също има десетки милиони долари от договори с компании като Louis Vuitton, Coach и Puma, според Bloomberg.

Тя също е прибирала "най-малко" 6 милиона долара на сезон за номинираната си за Еми игра в хита на Hulu "Only Murders in the Building", който наскоро беше подновен за пети сезон.

Въпреки нейния екранен и музикален успех - включително множество номинации за награди "Еми" и "Грами" - тези постижения представляват относително малка част от нейното богатство, каза Bloomberg.

Гомес, родена в Тексас, е прекарала близо три десетилетия в очите на обществеността, където успехът ѝ накара хората да се загледат внимателно в нейната мода, гаджета и здравословни проблеми - включително диагнози на биполярно разстройство и автоимунно заболяване лупус.

Певицата стана най-следваната жена в света в Instagram миналата година. Тя има повече от 424 милиона фенове в платформата, изпреварвайки Суифт и Кайли Дженър - съмнително отличие за звезда, която е обсъждала отрицателното въздействие на платформата върху нейното психично здраве и понякога го е изтривала.