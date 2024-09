Били Айлиш в партньорство с Google Maps за устойчиви опции за пътуване до концертите й

Как изпълнителите се грижат за своя природен отпечатък

Като част от предстоящото си световно турне, Hit Me Hard And Soft: The Tour, Били Айлиш работи с Google Maps, за да помогне на феновете да направят по-устойчив избор, когато пътуват до нейните концерти, съобщава Euronews.