Колко струва новата Барби с лика на Тина Търнър?

Големият производител на играчки Mattel създаде Барби в чест на певицата Тина Търнър. По този начин компанията отбелязва 40-ата годишнина от нейния хит "What's Love Got To Do With It".

Снимка: Ройтерс

Куклата носи тоалета, който Търнър носеше в музикалния видеоклип към известната си песен - черна мини рокля, съчетана с дънково яке - и има характерната прическа на известната певица. Червилото разбира се е червено. Цената на барби Тина Търнър е 55 долара.

Песента "What's Love Got To Do With It" изстреля родената Тенеси певица до първо място в класацията Hot 100 на 44-годишна възраст, което я направи най-възрастната соло изпълнителка, постигнала някога това постижение.