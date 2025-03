Zalando навлиза в България

Гигантът придоби платформата About you

Модният онлайн гигант от Германия - Zalando, ще навлезе и на българския пазар. Това съобщи economic.bg. От съобщение на компанията става ясно, че предстои навлизане на платформата в Португалия, Гърция и България.

Базата на активните клиенти на компанията се увеличи до рекордните 51,8 милиона активни клиенти до края на 2024 г., което представлява увеличение с 4,5% спрямо предходната година.

Първият стратегически стълб на Zalando в бизнеса B2C е да се диференцира чрез качество, за да предложи възможно най-доброто изживяване при пазаруване в областта на модата и лайфстайла, а ключова инициатива през 2025 г. е по-нататъшното разгръщане на актуализираната програма за лоялност на компанията Zalando Plus, казват от компанията. Програмата вече успешно стартира в Германия, Италия, Испания, Франция, Нидерландия, Швейцария и Австрия, а през 2025 г. ще бъде разпространена на повечето пазари. Zalando също така ще разшири платформата си на нови пазари, като стартира в Португалия, Гърция и България.

В края на миналата година Zalando придоби платформата About you.

Как се стигна до сделката?

Онлайн търговецът на мода Zalando обяви плановете си да придобие конкурента си About You за 1,1 млрд. евро, за да създаде водеща паневропейска платформа за електронна търговия, съобщи в края на миналата година EU Startups.

Предложената парична оферта от 6,50 евро на акция представлява 107% премия над тримесечната средна цена на акциите на About You.

„Преосмислянето на пазаруването на мода и лайфстайл чрез създаване на възможно най-доброто изживяване за клиентите и партньорите винаги е движило и двата ни екипа. Развълнуван съм от това как заедно ще успеем да покрием по-голям дял от пазара на мода и лайфстайл“, заяви Робърт Генц, главен изпълнителен директор и съосновател на Zalando. „В B2C можем да предложим на клиентите и марките отличителни и богати изживявания при пазаруване. В B2B, комбинирайки нашите допълващи се софтуерни възможности, Tradebyte и SCAYLE, ще създадем още по-усъвършенствана операционна система за електронна търговия, която позволява на марките и търговците на дребно да управляват многоканалния си бизнес в Европа и извън нея.“

Основана през 2008 г., Zalando се превърна в една от най-големите онлайн платформи за мода в Европа, която обслужва над 50 милиона клиенти в множество държави. About You, стартирала през 2014 г. като дъщерно дружество на Otto Group, също постигна значителни успехи в сектора на електронната търговия с мода, обслужвайки над 12 милиона активни клиенти. Otto пусна About You на фондовата борса преди три години и половина при емисионна цена от 23 евро на акция.

Сделката подлежи на регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирана до лятото на 2025 г. След приключването на сделката членовете на управителния съвет на About You - Себастиан Бец, Тарек Мюлер и Ханес Визе - ще продължат да изпълняват настоящите си функции в рамките на обединената група, която ще обедини два екипа, ръководени от основатели.

Ще бъде въведена стратегия за двойна марка, която ще позволи на всяка марка да запази своята отличителна идентичност, като същевременно се използват синергиите в логистиката, платежната инфраструктура и търговското сътрудничество.

