Важно за криптоинвеститорите: От 1 юли настъпват промени

Колко лицензирани доставчици на криптоуслуги има в България?

От 1 юли приключва преходния период съгласно Регламента за пазарнит и криптоактиви (MiCA),през който определени лица имаха право да предоставят услуги за криптоактиви без лиценз, припомня Комисията за финансов надзор (КФН).

От тази дата единствено лицензираните доставчици имат право да предлагат услуги с криптоактиви в рамките на ЕС.

Как да проверите дали доставчикът Ви е лицензиран?

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Клиентите могат да ползват услуги само от дружества, които притежават необходимия лиценз:

Лицензирани от КФН: Към настоящия момент КФН е лицензирала две дружества като доставчици на услуги за криптоактиви. Списък на лицензираните компании може да видите тук.

Нотифицирани дружества: Дружества, лицензирани в други държави членки на ЕС, имат право да оперират в България след подадена нотификация до КФН. Списък на нотифицираните за България компании и услугите, които могат да Ви предоставят може да видите тук.

Общоевропейски регистър: Европейският орган по ценни книжа и пазари (ESMA) води регистър на всички доставчици на услуги за криптоактиви, лицензирани от компетентните органи на държавите членки. Регистърът на ESMA може да видите тук.

Доставчикът ви е без лиценз, какво да правите?

Отговорът е прост – веднага трябва да преустановите отношенията си с този доставчик. Той е длъжен да Ви съдейстма в процса на прекратяване на отвошения. Имате правото да прехвърлите криптоактивите си пли лицензиран доставчик или да ги съхранявате в собствен портфейл.

Кои са лицензирани доставчици в България?

Справка в официалният сайт на КФН показва, че в България има само 2 компании, които притежават законен лиценз - „Аларик Секюритис“ ООД - инвестиционен посредник и „Билеър“ ООД.