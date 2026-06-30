Важно за криптоинвеститорите: От 1 юли настъпват промени

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Колко лицензирани доставчици на криптоуслуги има в България?
От 1 юли приключва преходния период съгласно Регламента за пазарнит и криптоактиви (MiCA),през който определени лица имаха право да предоставят услуги за криптоактиви без лиценз, припомня Комисията за финансов надзор (КФН).
От тази дата единствено лицензираните доставчици имат право да предлагат услуги с криптоактиви в рамките на ЕС.
Клиентите могат да ползват услуги само от дружества, които притежават необходимия лиценз:
Отговорът е прост – веднага трябва да преустановите отношенията си с този доставчик. Той е длъжен да Ви съдейстма в процса на прекратяване на отвошения. Имате правото да прехвърлите криптоактивите си пли лицензиран доставчик или да ги съхранявате в собствен портфейл.
Справка в официалният сайт на КФН показва, че в България има само 2 компании, които притежават законен лиценз - „Аларик Секюритис“ ООД - инвестиционен посредник и „Билеър“ ООД.
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