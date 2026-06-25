Таксиметровите организации искат достъп на таксита до бус лентите

Организациите предлагат конкретни изменения в Закона за движението по пътищата

Съюз „Такси“, Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи (ЕКТКАС) и Европейският център за развитие на таксиметровите политики (ЕЦРТП) са внесли искане до Комисията по транспорт и съобщения на 52-рото Народно събрание, с копие до Министерството на транспорта и съобщенията, за промени в Закона за движението по пътищата, предава БТА.

От организациите съобщават, че настояват леките таксиметрови автомобили с валидно разрешение за таксиметров превоз да бъдат допускани за движение в лентите, предназначени за превозни средства от редовните линии на обществения транспорт, освен в случаите, когато с конкретна пътна сигнализация е въведено ограничение поради безопасност или организация на движението. В документа се подчертава, че таксиметровият превоз представлява обществен превоз на пътници и не следва да се третира като частен автомобилен трафик в градска среда. Посочва се още, че дейността е регулирана чрез специален разрешителен режим, при който общините издават разрешения за конкретни автомобили.

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Организациите предлагат конкретни изменения в Закона за движението по пътищата, включително допълване на текстовете, с които се допуска движението на лицензирани таксиметрови автомобили в т.нар. бус ленти, както и промени в санкционните разпоредби, така че контролът да се осъществява чрез регистрационен номер и проверка в електронен регистър на валидните таксиметрови превозни средства.

В искането се предлага също и подзаконовата уредба за пътните знаци и маркировка да бъде променена, така че общините да могат да обозначават съответните ленти като BUS/TAXI, които да бъдат достъпни за обществен превоз и лицензирани таксиметрови автомобили.

Според вносителите таксиметровият превоз е регулирана услуга с ограничен брой автомобили по разрешителен режим и не създава значително допълнително натоварване на трафика, сравнимо с това от личните автомобили. В документа се посочва, че допускането на таксиметровите автомобили в бус лентите би намалило времето за обслужване на клиенти, празния пробег и разходите за престой, като едновременно с това би повишило предвидимостта на услугата.

Аргументира се още, че предложението е в съответствие с утвърдени европейски практики за достъп на лицензирани таксиметрови автомобили до бус ленти при наличие на електронен контрол и възможност за локални ограничения. Според вносителите мярката би подобрила достъпа на гражданите до по-бърз градски транспорт, включително за възрастни хора, хора с увреждания, родители с деца и туристи.