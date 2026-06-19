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БГ Бизнес Румънските резервации в 4- и 5-звездни хотели у нас са се увеличили с над 30%

Румънските резервации в 4- и 5-звездни хотели у нас са се увеличили с над 30%

bTV Бизнес екип

Румънските туристи все по-ясно се ориентират към премиум и луксозни почивки

Резервациите на румънски туристи в 4- и 5-звездни хотели по българското Черноморие са се увеличили с над 30% спрямо предходния сезон, показват данни на туроператора IRI Travel. В резултат Румъния вече заема водещо място по брой туристи в този сегмент. На този фон за сезон 2026  едно от хотелските вериги започва да наема персонал, говорещ румънски език. Основните причини за тази тенденция са предпочитанието към дестинации, достъпни с автомобил, заради по-непредвидимите цени на самолетните билети, както и интересът към пакети с фиксирани разходи, предава румънското издание Ziraul Financiar. 

Снимка: pixabay

По данни на веригата Румъния вече е сред трите най-силни пазара, заедно с Германия и пред Франция и Чехия. В 5-звездния хотел румънските туристи са най-многобройната националност, а комплексът е надхвърлил 40 000 гости за първите две години. Решението за наемане на румънскоговорящ персонал е взето на база анализ на присъствието на румънски туристи във всеки хотел.

Променя се и поведението на туристите. Ако по-рано цената е била водещ фактор, сега все повече хора търсят предвидими разходи и включени услуги. Заради по-високите цени румънските туристи все по-често избират ултра ол инклузив пакети, при които още от началото са ясни всички разходи – храна, напитки и развлечения за деца. Основният профил остават семействата, но нараства и делът на двойките и по-възрастните туристи.

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Според изпълнителния директор на IRI Travel Лучиан Бъдърча румънските туристи все по-ясно се ориентират към премиум и луксозни почивки. Те се описват като гости със средни и надсредни доходи, с туристически опит и високи изисквания. Ценовото предимство също остава важно – България предлага по-достъпни цени в сравнение с Турция и Гърция, а отстъпките при ранни записвания достигат 40–50%. Допълнително значение имат транспортните фактори и премахването на граничния контрол между Румъния и България, което улеснява пътуването с автомобил.

Преходът към еврото в България засега не е довел до съществени промени в цените, според IRI Travel. В бъдеще обаче е възможно постепенно покачване заради нарастващи разходи за труд и инвестиции. В същото време премахването на валутната конверсия се възприема като предимство за туристите. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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