MEDIA PLAY 2025 се завръща в София през април месец

bTV Media Group е медиен партньор на събитието

Media Play, водещото събитие, посветено на аудиовизуалното съдържание и развлекателната индустрия в България и Източна Европа, се завръща за своето трето издание между 23-25 април. Провеждащо се в хотел InterContinental София, събитието ще обедини създатели на съдържание, продуценти, дистрибутори и професионалисти от България, Балканите, Централна и Източна Европа (ЦИЕ), и отвъд.

Регистрацията вече е отворена на адрес www.mediaplayfestival.tv за тазгодишното издание, което обещава още по-богата програма, нови перспективи и срещи за създаване на контакти.

От старта си през 2023 г., Media Play се разви от локална нетуъркинг инициатива до важен хъб за съдържателната индустрия в ЦИЕ, насърчаващ креативността и сътрудничеството между участниците. Изданието за 2025 г. ще разшири обхвата си, посрещайки професионалисти от над 15 държави и предлагащо разнообразна програма с актуални теми и тенденции в развлекателния бизнес, филмовото и телевизионно производство и дистрибуция, стратегии за копродукции и финансиране.

Media Play 2025 ще включва четири категории събития, които ще представят както местна, така и международна перспектива за индустрията:

PLAYTIME – Панели и дискусии с водещи специалисти и експерти от сектора.

PLAYGROUND – Мастъркласове, насочени към развитие на професионални умения и обмен на добри практики.

PLAYBOOK – Презентации на вълнуващо ново съдържание и успешни проекти от региона.

PLAYLIST – Ексклузивни прожекции и питчинг сесии за телевизионни и документални проекти.

Сред потвърдените участващи компании са: Beta Film (Германия), bTV Media Group (България), MAX / Warner Bros. Discovery (гост-панелист от Чехия), Small World IFT (САЩ), RX (Франция), Medium Station (България), Zucchero Media (Румъния), This and That Productions (Сърбия), Bahama Films (Полша). Потвърдено е участието на партниращи европейски събития: MIPCOM Cannes, NATPE Budapest, Heart of Europe International Festival and Forum (Полша), Serial Killer (Чехия), както и на хърватските и българските бюра на Creative Europe Media.

Събитието ще се проведе с институционалната подкрепа на Национален Филмов Център и Министерство на туризма на Република България.

Организаторите канят на Media Play 2025 продуценти, които търсят възможности за копродукция, дистрибутори, които се интересуват от ново съдържание, медийни мениджъри и млади творци, които имат нужда от вдъхновение и менторство за бъдещата си кариера.

