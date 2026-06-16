Какви са глобите при изгубена, счупена или изтекла лична карта?

Гражданите подменят личните си карти не само след изтичане на валидността им, но и при повреда или счупване

Личната карта, паспортът и шофьорската книжка са сред най-важните документи за самоличност, а законът предвижда конкретни задължения за тяхното съхранение, подмяна и използване. Независимо дали става въпрос за просрочен документ, изгубена лична карта или неподаване на заявление в законовия срок, нарушенията могат да доведат до сериозни санкции. В някои случаи глобите достигат до 300 лева, а при повторни нарушения наказанията са още по-сериозни. Ето какви са най-честите нарушения, свързани с българските лични документи, и какви санкции предвижда законът за тях.

Изтекла карта

Чл. 81, ал. 1 предвижда глоба от 20 до 150 лева за редица нарушения, свързани със сроковете за издаване и подмяна на лични документи. Сред тях са неподаването на заявление за подмяна на документите до 30 дни след промяна на имената, ЕГН, пола, гражданството, постоянния адрес или при съществени и трайни промени във външния вид. Санкции се налагат и на родители, настойници или попечители, които не осигурят лична карта на лице, навършило 14 години. Това актуална информация на сайта на МВР.

Снимка: btvnovinite.bg

Наказуемо е и неподаването на заявление за подмяна на личната карта до 30 дни след изтичането на нейната валидност, както и невръщането на паспорт или заместващ документ в тримесечен срок след изтичането му или след отпадане на основанието за използването му. Санкция се налага и при неподаване на заявление за ново свидетелство за управление на МПС в предвидения от закона срок.

Глоба се налага още при използване на нередовни български лични документи или при възпрепятстване на упълномощените органи при проверка за установяване на самоличност. При повторно нарушение по ал. 2 размерът на санкцията се увеличава и е от 50 до 300 лева. Законът предвижда също дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина да налагат и събират тези глоби, като сумите се преизчисляват в щатски долари, евро или съответната местна валута.

Има ли глоба за счупена лична карта?

Глоба се предвижда за лица, които не подадат заявление за издаване на нова лична карта в срок до 30 дни след обявяване на старата за повредена, унищожена, изгубена или открадната, както и за навършили 18 години граждани, които не са подали заявление за издаване на лична карта. Ако счупите личната си карта, но веднага уведомите органите нареда и подаде заявление за нова карта - няма да имате глоба.

Придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава

Съгласно ал. 2 на чл. 81, с глоба от 30 до 200 лева се наказват лица, които не уведомят компетентните български органи за придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава, в установения срок. Санкции се налагат и при изгубване, повреждане или унищожаване на български личен документ, както и когато това не бъде декларирано в тридневен срок. Наказуемо е и използването на документ, който вече е обявен за повреден, унищожен, изгубен или откраднат, както и подаването на неверни данни при заявяване на нов документ за самоличност.

Снимка: МВР

Използване на чужди документи

Законът предвижда административнонаказателни разпоредби за нарушения, свързани с използването и съхранението на българските лични документи. Съгласно чл. 80, с глоба от 50 до 300 лева се наказва лице, което използва подправени или чужди български лични документи, когато деянието не подлежи на по-тежко наказание. Санкция се налага и на всеки, който отнеме, задържи без съгласието на притежателя, укрие или унищожи български личен документ на друго лице.

Същата глоба е предвидена и за лица, които приемат, дават в залог или преотстъпват български лични документи. Наказание се налага и при отказ за представяне на български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.