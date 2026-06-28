Храните поевтиняват, но има и неприятна изненада

Храните на едро продължават да поевтиняват,вижте кои са с най-голям спад

Цените на едро на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците в България продължават да се понижават и през тази седмица. Това показват последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирано от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който следи движението на цените на храните на едро, е намалял с 0,5% до 2,383 пункта спрямо 2,395 пункта седмица по-рано. За сравнение, базовото ниво на индекса е 1,000 пункта от 2005 година.

Тиквичките поевтиняха най-много

При зеленчуците най-голям спад бележат тиквичките, чиято цена се понижава с 25,13% до 0,59 евро за килограм. Значително поевтиняване има и при зелената салата (-20,77%), червените чушки (-14,75%), картофите (-10,71%) и зелените чушки (-5,86%).

В същото време доматите поскъпват най-силно – с 9,81% до 1,50 евро за килограм. Нагоре вървят още цените на зелето (+3,77%), краставиците (+1,56%) и морковите (+1,09%). Цената на зрелия лук остава без промяна – 0,60 евро за килограм.

Ягодите отново водят при плодовете

При плодовете ягодите за поредна седмица са лидер по поскъпване. Те вече се търгуват с 14,57% по-скъпо – по 3,35 евро за килограм. По-високи са и цените на ябълките (+11,11%) и лимоните (+2,93%), докато единствено черешите поевтиняват леко – с 1,13% до 2,10 евро за килограм.

По-евтини млечни продукти и брашно

При млечните продукти цената на кравето сирене остава непроменена – 5,98 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 1,85%, а кравето масло – с 2,03%. Прясното мляко също отчита спад от 4,26%, докато киселото мляко леко поскъпва – с 0,55%.

Оризът поскъпва, брашното поевтинява

Сред основните хранителни продукти най-сериозно увеличение има при ориза, който поскъпва с 4,34%, както и при лещата (+1,35%). Замразеното пилешко месо и яйцата също са с лек ръст в цените. От друга страна, брашното тип 500 поевтинява с 8,31%, зрелият фасул – с 1,73%, а олиото отчита символичен спад от 0,12%. Захарта е с минимално поскъпване от 0,45%.

Въпреки че общият индекс на цените на едро продължава да се движи надолу, при отделните групи храни се наблюдават сериозни разлики, като сезонните плодове и част от зеленчуците остават най-динамични по отношение на цените.