Фискалният съвет: Полицаите и военните също да плащат осигуровките си

Според съвета няма икономическа логика едни служители да плащат личните си осигуровки, а други - не

Полицаите и военните трябва да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да си плащат своя дял от осигуровките си още от 1 август.

Това се казва в позиция на Фискалния съвет, който одобрява поетапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт, но се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната.

Фискалният съвет многократно е повдигал темата за привилегированото отношение към държавните служители, военните, полицаите и магистратите по отношение на осигурителните им вноски, пише БНР.

Привилегията за поемане на пълните осигуровки от страна на държавата е останала от времето, когато държавните служители не бяха добре платени. Към днешна дата тази привилегия е по-скоро несправедлива спрямо останалите служители в държавната администрация (на трудов договор) и служителите в частния сектор. Няма икономическа логика в това едни служители да плащат лични осигурителни вноски, а други да не плащат, пише в позицията на Фискалния съвет.

В проектобюджета е записано, че от 1 август държавните служители ще поемат 20 на сто от осигурителната си тежест, а от 1 януари догодина - 40 на сто, както работещите на трудов договор и в частния сектор.

"Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети лица в икономиката, но смята, че в обхвата още от 1 август трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори", пише в становището, в което се подчертава, че "правителството следва да се възползва от промяната в режима за осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал".

Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените засега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не смята, че трябва да се предвижда компенсация за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната.