Дума на деня: Остатъчна стойност

Какво е "остатъчна стойност"?

Остатъчната стойност представлява прогнозната стойност на даден актив в края на неговия полезен живот или след изтичане на определен период на използване. Тя показва каква сума може да бъде получена при продажбата или замяната на актива, след като бъде отчетено неговото износване и амортизация. Понятието се използва широко при оценката на автомобили, машини, оборудване и недвижими имоти.

При автомобилите остатъчната стойност е важен показател както за собствениците, така и за компаниите за лизинг. Тя зависи от фактори като марка, модел, пробег, техническо състояние, пазарно търсене и разходи за поддръжка. Превозните средства с по-висока остатъчна стойност обикновено запазват по-добре цената си във времето и водят до по-ниски общи разходи за притежание.

В бизнеса остатъчната стойност играе ключова роля при инвестиционното планиране и изчисляването на амортизациите. Точната ѝ оценка помага на компаниите да прогнозират бъдещите приходи от продажба на активи и да вземат по-информирани решения за покупка, подмяна или лизинг на оборудване. Затова тя е важен инструмент при финансовото управление и дългосрочното планиране.