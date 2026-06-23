Дума на деня: Платежоспособност

Какво е "платежоспособност"?

Платежоспособността е способността на едно физическо или юридическо лице да изпълнява своевременно своите финансови задължения. Тя показва дали даден човек или компания разполага с достатъчно средства, за да покрива дълговете си в краткосрочен и дългосрочен план. В икономически контекст платежоспособността е ключов показател за финансова стабилност и надеждност.

Оценката на платежоспособността обикновено се прави чрез анализ на приходи, разходи, активи и пасиви. Финансовите институции, като банки и кредитори, използват различни коефициенти и показатели, за да преценят риска от неизпълнение на задължения. Високата платежоспособност означава по-нисък риск и по-лесен достъп до кредити и инвестиции.

Липсата на платежоспособност може да доведе до сериозни финансови затруднения, включително просрочени задължения, натрупване на дългове и дори фалит. Затова поддържането на добра финансова дисциплина и правилно управление на ресурсите са от съществено значение за устойчивото развитие на всяка организация или домакинство.