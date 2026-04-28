Дума на деня: Активна стратегия

Какво е "активна стратегия"?

Активна стратегия е подход в управлението на инвестиции, при който инвеститорът или портфейлният мениджър активно взема решения с цел да постигне по-висока доходност от пазара. Това включва чести покупки и продажби на активи като акции, облигации или други финансови инструменти, като се разчита на анализи, прогнози и пазарни тенденции. Основната идея е да се „надхитри“ пазарът чрез правилно време за влизане и излизане от позиции.

Този тип стратегия често използва инструменти като фундаментален и технически анализ, както и следене на икономически новини и събития. Активните инвеститори могат да се фокусират върху краткосрочни печалби или да правят по-дългосрочни корекции в портфейла си в зависимост от пазарната ситуация. Въпреки потенциала за по-висока доходност, активната стратегия изисква значително време, опит и постоянен мониторинг на пазара.

От друга страна, активната стратегия носи и по-висок риск и разходи, свързани с такси за транзакции и управление. Не винаги е гарантирано, че ще се постигне по-добра доходност спрямо пасивните стратегии, като например инвестиране в индексни фондове.