Дума на деня: Златен стандарт

Какво е "златен стандарт"?

Златният стандарт е парична система, при която стойността на валутата на дадена държава е пряко обвързана със злато. Това означава, че парите могат да бъдат обменяни за фиксирано количество злато, а централните банки са длъжни да поддържат достатъчни златни резерви, за да гарантират тази конвертируемост.

Тази система е била широко използвана през XIX и началото на XX век и е осигурявала относителна стабилност на валутните курсове между държавите. Ограничението на паричното предлагане до златните резерви е спомагало за контрол върху инфлацията, но същевременно е ограничавало възможностите на правителствата да реагират гъвкаво при икономически кризи.

С времето златният стандарт е изоставен от повечето държави, особено след Голямата депресия и Втората световна война, тъй като се е оказал твърде негъвкав за нуждите на съвременните икономики. Днес паричните системи са базирани на фиатни валути, при които стойността на парите се гарантира от държавата, а не от злато.