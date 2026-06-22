Докога можете да обменяте левове безплатно?

Обмяната се извършва по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро

На 30 юни изтича срокът за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки и в пощите. От 1 юли те ще имат право да начисляват такси за тази услуга. По последни данни на Българската народна банка над 90% от левовете вече са изтеглени от обращение.

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Извън касите на БНБ остават около 2,3 млрд. лева под формата на банкноти и монети, а евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност над 8,4 млрд. евро. Данните на БНБ показват също, че 92,5% от левовете са извадени от обращение.

Безплатната обмяна на левове в евро в банките и пощите е валидна до последният ден на юни 2026 г. включително. До края на 2026 г. търговските банки и „Български пощи“ нямат право да отказват извършването на тази услуга.

Обмяната се извършва по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро и е част от мерките за плавно въвеждане на еврото. Важи в банките и в клоновете на „Български пощи“ ЕАД в населени места без банков офис. При суми над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата, а при обмяна над 30 000 лева е необходима предварителна заявка.

От 1 юли 2026 г. банките и „Български пощи“ ЕАД ще могат да събират такси за обмяна на банкноти и монети от левове в евро. След изтичане на 12 месеца от въвеждането на еврото те могат и да прекратят предлагането на тази услуга. Българската народна банка обаче ще продължи да обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без срок.