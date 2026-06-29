×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1401 BGN
Петрол
72.58 $/барел
Bitcoin
$59,551.1
Последвайте ни
1 USD
1.1401 BGN
Петрол
72.58 $/барел
Bitcoin
$59,551.1
БГ Бизнес БНБ ще получи дивидент за около 3,7 млн. евро от Банката за международни разплащания

БНБ ще получи дивидент за около 3,7 млн. евро от Банката за международни разплащания

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

БНБ е акционер в Банката за международни разплащания от нейното създаване през 1930 година

Българската народна банка (БНБ) ще получи дивидент в размер на специални права на тираж (СПТ) за приблизително 3,7 млн. евро от Банката за международни разплащания (БМР), след като акционерите на институцията одобриха разпределението на нетната печалба за финансовата 2025/2026 година по време на 96-ото годишно общо събрание в Базел, Швейцария, съобщиха от БНБ. 

Управителят на БНБ Димитър Радев участва в събранието заедно с управителите на централните банки, които са акционери в БМР.

Ново правило за милиони онлайн пратки: Как ще се промени пазаруването?

В рамките на форума акционерите одобриха годишния отчет за дейността на банката, заверените финансови отчети и разпределението на нетната печалба. За финансовата 2025/2026 година беше прието решение за изплащане на дивидент в размер на 390 специални права на тираж (СПТ) на акция.

Над 50 000 км с частен самолет: Президентът на ФИФА следва Мондиала от стадион на стадион

Като притежател на 8000 акции Българската народна банка ще получи дивидент в размер на 3 120 000 СПТ. При текущия обменен курс това се равнява на приблизително 3,713 млн. евро. От централната банка уточняват, че точната сума в евро ще бъде определена към датата на превалутиране.

Българската народна банка е акционер в Банката за международни разплащания от нейното създаване през 1930 година, предаде БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Гърция вече не е евтина: колко струва чадърът, кафето и вечерята това лято?
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

По-малко отпадъци, по-ниски разходи: Как разхищението на храна изпразва портфейла ни?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Хората са хора навсякъде“: Как се печелят клиенти от световния пазар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата