АЕЦ "Козлодуй" на 50 години - историята на единствената атомна централа у нас

Тя обезпечава повече от 1/3 от националното годишно електропроизводство

Половин век от откриването на първия реакторен блок на атомната централа у нас. Централата е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство.

Снимка: БГНЕС

"АЕЦ Козлодуй" се намира на 200 км северно от българската столица София и на 5 км източно от град Козлодуй, на брега на река Дунав.

Производствените съоръжения и спомагателните обекти на централата са разположени на площ от около 1000 декара. Към инфраструктурата на АЕЦ "Козлодуй" се включва и собствена брегова помпена станция и канали за техническо водоснабдяване, с които общата територия на атомната централа възлиза на 4 471 декара.

Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

На площадката на АЕЦ „Козлодуй” са изградени 6 енергийни блока с обща електрическа мощност 3760 MW, оборудвани с реактори с вода под налягане, които са най-често използваните в света. Към настоящия момент „АЕЦ Козлодуй” ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока – 5 и 6 блок с реактори тип ВВЕР-1000, и две хранилища за съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – хранилище за ОЯГ с технология за съхранение под вода и хранилище за сухо съхранение на ОЯГ.

Само за 2023 г. електропроизводството на АЕЦ „Козлодуй” е спестило на населението и околната среда вредното въздействие на над 18.10 млн. тона въглероден диоксид (CO 2 ), 37 хил. тона серен диоксид (SO 2 ), 13 хил. тона азотни оксиди (NO х ) и 300 тона прах, съдържащ естествена радиоактивност.

Снимка: БГНЕС

Началото на българската ядрена енергетика се поставя на 15 юли 1966 г. с подписването на спогодба за сътрудничество между България и тогавашния Съветски съюз за изграждането на атомна електроцентрала. След подробен технико-икономически анализ площадката за строеж е избрана на р. Дунав, в близост до гр. Козлодуй.

Проектите за централата са изготвени съвместно от “Топлоелектропроект” – Москва, и “Енергопроект” – София. Основното оборудване е доставено от Съветския съюз, а отделни съоръжения – от тогавашните Германска демократична република, Чехословакия и Унгария. Първата копка за строежа на АЕЦ “Козлодуй” е направена на 14 октомври 1969 г.

През месец април 1970 г. започват широкомащабни строителни дейности за изграждането на уникaлното и до днес за страната ни съоръжение, в което участват над сто хиляди строители и монтажници. На площадката на централата са осъществени няколко изцяло български проекта, които се внедряват за първи път в световната практика при строителството на атомни електроцентрали. Някои от тези технически решения, са значителни инженерни постижения, към които проявяват голям интерес и специалисти от други страни.

На 6 април 1970 г. започва изграждането на главния корпус на АЕЦ “Козлодуй” с дължина 240 м, ширина 105 м и височина 40 м. В него са разположени реакторната зала, машинното отделение, вентилационният център и електрическите устройства на 440-мегаватовите блокове. През юни 1972 г. от Съветския съюз пристига първият реактор, а на 20 ноември същата година той е спуснат в шахтата си.

Строителството на АЕЦ "Козлодуй" отнема 59 месеца.