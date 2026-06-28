Страна, която има 110 повече милиардери от САЩ

Базата от европейски милиардери е широка

Двете водещи държави представляват повече от половината от световното население на милиардерите, което показва колко концентрирано е станало изключителното богатство.

Според списъка на най-богатите на Hurun за 2026 г., Китай има 1110 милиардери, надминавайки Съединените щати. Заедно двете страни представляват повече от половината от световното население на милиардерите, което показва колко концентрирано е станало изключителното богатство.

Китай е водещ

Снимка: Pexels

Според Hurun, 75% от китайските милиардери не са били в списъка преди 10 години. Тази статистика показва колко бързо се е случила промяната, помагайки на Китай да оглави таблицата.

САЩ остават център на световното богатств

САЩ са на второ място, но остават един от най-важните центрове на световно богатство. 1000 милиардери отразяват силно развити капиталови пазари, голям технологичен сектор и десетилетия предприемачески опит. Страната е дом и на много от най-големите компании в света по пазарна стойност.

Дори след като бяха изпреварени от Китай, САЩ все още представляват около една четвърт от световното население на милиардерите. Те също така имат по-голяма популация от ултрабогати хора (нетно състояние >30 милиона долара).

Индия заема трето място

Индия е на трето място с 308 милиардери, доста пред Германия, която е на четвърто място. Класата на милиардерите се е разраснала успоредно с разширяването на потребителския пазар, технологичния сектор и индустриалната база на страната.

Голямото население на Индия и нарастващите нива на богатство биха могли да подкрепят по-нататъшен растеж на милиардерите през следващите години.

Базата от европейски милиардери е широка

Снимка: Istock.com

Няколко държави оглавяват списъка в Европа, включително Германия, Великобритания, Швейцария, Русия, Италия и Франция. Германия е лидер в Европа със 171 милиардери, следвана от Обединеното кралство със 150. Швейцария също се откроява със 114 милиардери, въпреки по-малкото си население.