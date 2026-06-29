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Съдържание от партньори Sofia Live Festival 2026 затвърди мястото си на европейската фестивална карта

Sofia Live Festival 2026 затвърди мястото си на европейската фестивална карта

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bTV Бизнес екип

Два дни, осем световни артисти, над 15 000 посетители и една Борисова градина, изпълнена с музика, емоция и незабравими срещи. Така ще остане в историята шестото издание на Sofia Live Festival, което затвърди позицията си като едно от най-значимите музикални събития в Югоизточна Европа.

На 27 и 28 юни Vidas Art Arena беше домакин на най-мащабното издание на фестивала досега. Първата фестивална вечер беше напълно разпродадена още месеци преди събитието, а рекордната посещаемост потвърди нарастващия интерес към Sofia Live Festival и утвърждаването му като фестивал с все по-силно международно присъствие.

Първата вечер започна с мощната енергия на Strugare и сръбската инди сензация KOIKOI, които подготвиха сцената за две от най-очакваните международни участия във фестивалната програма.

С първото си гостуване в България IDLES доказаха защо днес са смятани за една от най-въздействащите концертни банди в света. Още с първите песни пространството пред сцената се превърна в море от хора, а непрестанните мошпитове и crowd surfing превърнаха концерта в истинско колективно преживяване. Харизматичният Joe Talbot нееднократно потърси директна връзка с публиката, а концертът остави усещането за сурова енергия, която трудно може да бъде пресъздадена извън живото изпълнение.

Като хедлайнери на първата фестивална вечер Three Days Grace превърнаха Sofia Live Festival в сцена на едно от най-емоционалните рок преживявания това лято. Още от ранния следобед стотици фенове изпълниха пространството пред фестивала в очакване на първата среща с групата в оригиналния ѝ състав от повече от десетилетие. Малко след началото на концерта им хиляди гласове вече пееха всяка песен дума по дума, а многократните скандирания на името на бандата не стихнаха до самия край. Завръщането на Adam Gontier редом до Matt Walst беше посрещнато с бурни овации, а емблематични песни като I Hate Everything About YouAnimal I Have BecomePain и Never Too Late прозвучаха с онази сила, която превръща концертите в спомени за цял живот. Финалът на вечерта остави усещането, че София не просто посрещна Three Days Grace, а им подари едно от най-емоционалните им европейски участия през това лято.

Втората фестивална вечер започна с френското дуо Papooz, което внесе съвсем различно настроение със своя ефирен инди-поп, деликатни мелодии и характерна парижка естетика. Концертът им се превърна в идеалното начало на вечерта, изпълвайки Борисовата градина с лекота, романтика и усещане за безвремие.

След тях на сцената излязоха Nothing But Thieves за първия си концерт в София. Макар технически проблем да забави началото на изпълнението, британската група превърна всяко съмнение в забрава още с първите акорди. С впечатляваща енергия, безупречно звучене и завладяващото сценично присъствие на Conor Mason, групата компенсира публиката за закъснението с безкомпромисен, емоционален и експлозивен сет, който надмина всички очаквания. Парчета като Welcome to the DCCAmsterdamSorry и Overcome бяха изпети от хиляди гласове, а концертът категорично затвърди репутацията им като една от най-впечатляващите лайв банди на съвременната алтернативна сцена.

След емоционалния заряд на Nothing But Thieves фестивалът естествено премина към електронната си кулминация с KiNK. Световно признатият български артист отново демонстрира защо е сред най-уважаваните имена в световната електронна музика, превръщайки всяка секунда от лайв сета си в импровизация и диалог с публиката. Специален и изключително личен момент беше присъствието на неговата дъщеря до него на пулта, което добави човешко измерение към иначе експлозивното изпълнение. Истински фурор предизвика и появата на роботът Робърт, който танцува върху авторското парче Robot.

Финалът беше поверен на легендите Underworld, които още веднъж доказаха защо повече от четири десетилетия остават сред най-влиятелните имена в историята на електронната музика. Rick Smith и Karl Hyde превърнаха Vidas Art Arena в огромен дансинг под открито небе, където поколения фенове танцуваха заедно под хипнотичните ритми на Born Slippy (Nuxx), Rez, King of Snake и Two Months Off. Без излишна показност, само с музика, светлина и неподражаемото си сценично присъствие, Underworld създадоха финал, който съчета еуфория, носталгия и усещането, че публиката е част от нещо много по-голямо от концерт. 

Шестото издание на Sofia Live Festival още веднъж показа, че фестивалът е много повече от поредица от концерти. С внимателно подбрана международна програма, силно присъствие на регионални и български артисти и публика, която всяка година расте, фестивалът продължава да утвърждава София като все по-разпознаваема фестивална дестинация на европейската музикална карта.

След най-успешното си издание досега организаторите вече гледат към следващата глава. Подготовката за седмото издание на Sofia Live Festival през 2027 година вече е започнала.

Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития и Министерство на Културата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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