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БГ Бизнес Явор Мечкарски е новият директор „Дигитални технологии и платформи“ в Кока-Кола ХБК България

Явор Мечкарски е новият директор „Дигитални технологии и платформи“ в Кока-Кола ХБК България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Той наследява позицията от Анна Боянова, която продължава развитието си на групово ниво

Явор Мечкарски поема позицията директор „Дигитални технологии и платформи“ в Кока-Кола ХБК България. Той наследява позицията от Анна Боянова, която продължава развитието си на групово ниво като мениджър, платформа „Финансово планиране“. В новата си роля Мечкарски ще отговаря за развитието и внедряването на дигиталните технологии и платформи в компанията, с фокус върху иновациите, дигиталната трансформация и устойчивото развитие на бизнес процесите и клиентското изживяване.

„За мен е чест да поема тази роля в момент, в който технологиите и дигитализацията имат ключово значение за развитието на бизнеса. Вярвам, че чрез иновации, силно партньорство и фокус върху хората и клиентите ще продължим да развиваме устойчиви решения с реална стойност за компанията и нашите партньори“, коментира Явор Мечкарски.

Мечкарски притежава над 15 години опит в Кока-Кола ХБК България, като започва професионалния си път в компанията през 2009 г. като търговски представител. През годините заема различни позиции с нарастваща отговорност в търговската функция и управлението на стратегически проекти. През 2019 г. става ръководител „Стратегически търговски проекти“, където играе ключова роля в развитието на клиентската база и оптимизацията на търговските процеси. През 2022 г. поема ролята ръководител „Дигитални платформи за клиенти и консуматори“, като ръководи ключови инициативи, свързани с миграцията към облачни системи, Lead to Customer процесите и внедряването на нова CRM платформа, включително за Call Center, Activity Management и Case Management, като България е пилотен пазар за тези проекти. От края на 2024 г. Явор Мечкарски е ръководител „Дистрибуционни канали“ за България, където успешно управлява разработването и изпълнението на стратегически Route to Market инициативи, разширяването на Клиентския портал и подкрепя ключови проекти в тясно сътрудничество с вътрешни и външни партньори.

Назначението е част от последователния подход на Кока-Кола ХБК за развитие на вътрешни таланти и насърчаване на лидерството в организацията – ангажимент, подкрепен и от международното отличие Top Employer, присъдено на компанията за четвърта поредна година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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