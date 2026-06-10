Green Transition Forum се превърна в най-големия форум не просто за зелена, а за всички видове икономическа трансформация

Над 7500 участници и гости показаха, че диалогът, комуникацията и задаването на въпроси, когато никой не знае рецептата, са критично необходимите уменията за чертаене на единна проекция на бъдещето. bTV Media Group беше медиен партньор

И тази година Green Transition Forum надскочи високата летва от предишното си издание. В рамките на 110 панела от 1 до 5 юни най-голямата платформа в Централна и Източна Европа за дискусии по устойчиво развитие и икономическа трансформация събра 450 говорители от 37 държави с общо над 7000 гости в София.

Еврокомисарите Екатерина Захариева, Йесика Русвал, Рафаеле Фито и Глен Микалеф, главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд, част от групата на Европейската инвестиционна банка Марют Фалкстед, президентът на Комитета на регионите Ката Туто, бившият министър-председател на Италия Енрико Лета, бившият президент на Полша Анджей Дуда, президентът на България Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, 10 министри от правителството на Румен Радев, 7 министри от други страни от Централна и Източна Европа, още представители на европейските и българските институции, индустриални, бизнес и технологични лидери превърнаха GTF 6.0 в най-големия форум не просто за зелена, а за всички видове икономически и технологични трансформации, които преживяваме.

Както коментира Моника Станишева, основател на Green Transition Forum и председател на Съвета на директорите на Dir.bg, "в момент, в който светът е изключително несигурен, изключително турбулентен, изключително бързо променящ се, ние от Dir.bg организираме едно пространство, в което хората могат да говорят, могат да мислят заедно, могат да се чуват и могат да създават общи идеи, общи проекти и да мислят как да си сътрудничат".

Един от най-влиятелните икономисти на нашето време, носителят на Нобелова награда професор Филип Агион ни напомни нещо фундаментално: иновациите не са допълнение към икономиката. Те са неин двигател. Успешните общества не са богати, защото са стабилни. Те просперират, защото непрекъснато създават нови идеи, нови технологии и нови индустрии.

Мо Гаудат, един от най-интересните футуристи на нашето време, промени голяма част от нашите представи за бъдещето, по отношение на това как ще се развиват икономиката, пазарът на труда, икономиката на знанието и като цяло светът.

Но през тези 5 дни от всички перспективи на бъдещето, се очерта една обща истина - то няма да принадлежи на онези, които просто се адаптират към промените, а на тези, които ги създават. Затова е особено важно в тази ретроспекция на това какво се случи в изминалите дни да изведем пред скоби един акцент с огромно значение - подписването на Софийската инициатива. Повече от 100 водещи индустриалци, бизнес лидери и икономисти, заедно с президента на Института "Жак Делор" Енрико Лета - архитект на новата визия за реформи в Европа и автор на идеята "Една Европа, един пазар", и с вицепремиера Атанас Пеканов, заявиха обща декларация за ускоряване на реформите, необходими за новата европейска конкурентоспособност.

Още във вторник Софийската инициатива излиза извън рамките на София и отива в Брюксел. Тя ще бъде представена на голямо събитие на института "Жак Делор" пред едни от ключовите хора, вземащи решения в момента. Ще участват още председателят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и премиерът на Белгия Барт Де Вевер.

Тази година за първи път бе проведен младежкия GTF Youth Forum. Силна енергия, страхотни идеи и талантливи хора, които за три дни се превърнаха в равностойно събитие на петдневния GTF. Форумът надгради и с инициативата ни за работа с доброволци. Започнахме преди 3 години с 20 ентусиазирани младежи с огромен потенциал и качества. Миналата година те бяха около 60. Тази са 200!

Green Transition Forum е усилие на организаторите да съхранят нещо все по-дефицитно - различни хора да мислят и да търсят решения заедно. Времето днес и цялата несигурност, която обществата, хората, икономиките изпитват, подчертава именно това: диалогът, комуникацията, задаването на въпроси, когато никой не знае каква е рецептата за бъдещето, е най-важното нещо. Така Dir.bg описва шестото издание на Green Transition Forum - една голяма платформа за сътрудничество и за диалог, в която хората могат да срещнат единомишленици и да чертаят проекция на бъдещето заедно.