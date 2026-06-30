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БГ Бизнес Дума на деня: Институционален инвеститор

Дума на деня: Институционален инвеститор

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "институционален инвеститор"?

Институционалните инвеститори са сред най-важните участници на финансовите пазари. Това са организации, които управляват големи обеми капитал от името на своите клиенти или членове, като инвестират в акции, облигации, недвижими имоти и други активи с цел постигане на доходност. Сред тях са пенсионни фондове, застрахователни компании, инвестиционни фондове, банки и държавни инвестиционни фондове.

Заради мащаба на средствата, с които разполагат, институционалните инвеститори оказват сериозно влияние върху финансовите пазари и развитието на компаниите. Техните инвестиционни решения могат да повлияят върху цените на активите, корпоративното управление и дори върху стратегическите планове на публичните дружества. Често те инвестират с дългосрочен хоризонт и се стремят към стабилна доходност при внимателно управление на риска.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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