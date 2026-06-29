Дума на деня: Капиталови пазари

Какво са "капиталовите пазари"?

Капиталовите пазари са част от финансовата система, чрез която компании, държави и други организации набират дългосрочен капитал чрез емитиране на ценни книжа, като акции и облигации. Инвеститорите купуват тези финансови инструменти с цел да получат доходност под формата на дивиденти, лихви или капиталова печалба. Така капиталовите пазари свързват нуждаещите се от финансиране с тези, които разполагат със свободни средства.

Основните участници на капиталовите пазари са емитентите, инвеститорите, инвестиционните посредници, фондовите борси и регулаторните органи. Пазарите се разделят на първичен, където се предлагат новоемитирани ценни книжа, и вторичен, където вече издадените книжа се търгуват между инвеститорите. Тази структура осигурява ликвидност и улеснява движението на капитала в икономиката.

Капиталовите пазари имат ключова роля за икономическия растеж, тъй като подпомагат инвестициите, развитието на бизнеса и създаването на работни места. Добре функциониращите капиталови пазари насърчават прозрачността, ефективното разпределение на ресурсите и повишават доверието на инвеститорите. В същото време те са свързани с определени рискове, като пазарни колебания, инфлация и промени в икономическата среда, които могат да повлияят върху стойността на инвестициите.