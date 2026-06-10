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БГ Бизнес Дума на деня: Бенефициент

Дума на деня: Бенефициент

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "бенефициент"?

Бенефициент е физическо или юридическо лице, което получава определена полза, средства, права или имущество по силата на договор, закон, застраховка, завещание или финансова операция. Терминът се използва широко в банковия сектор, застраховането, инвестициите и европейските програми за финансиране. Най-общо казано, бенефициентът е крайният получател на дадена облага или ресурс.

В банковата практика бенефициент е лицето или организацията, към които са насочени преведените средства. Например при международен банков превод бенефициентът е получателят на парите. В застраховането това е лицето, което има право да получи обезщетение или застрахователна сума при настъпване на определено събитие. При наследяване бенефициент може да бъде човек, посочен в завещание или друг правен документ като получател на имущество.

Терминът се среща често и при европейските и националните програми за финансиране, където бенефициенти са фирми, организации, общини или физически лица, които получават безвъзмездна финансова помощ за реализиране на определени проекти. В този контекст бенефициентът носи отговорност за правилното използване на средствата и за изпълнението на заложените цели съгласно условията на програмата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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