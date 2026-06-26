Дума на деня: Интервенция на пазара

Какво е "интервенция на пазара"?

Интервенцията на пазара представлява целенасочена намеса от страна на държавата, регулаторни органи или други институции с цел коригиране на естествените пазарни механизми. Тя може да бъде насочена към стабилизиране на цените, защита на потребителите или подкрепа на определени сектори от икономиката. Най-често се прилага, когато свободният пазар не успява да постигне ефективно разпределение на ресурсите или когато възникват значителни социални или икономически дисбаланси.

Формите на пазарна интервенция могат да бъдат различни – от въвеждане на данъци и субсидии, през ценови тавани и подове, до директно регулиране на предлагането и търсенето. Например държавата може да субсидира производството на определени стоки, за да насърчи тяхното предлагане, или да въведе максимални цени, за да защити потребителите от прекомерно поскъпване. В някои случаи се използват и количествени ограничения или стратегически резерви.

Въпреки че интервенцията на пазара може да решава конкретни проблеми, тя често води и до странични ефекти като изкривяване на ценовите сигнали, намаляване на ефективността или появата на недостиг и излишъци.