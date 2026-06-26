×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1342 BGN
Петрол
73.27 $/барел
Bitcoin
$59,732.8
Последвайте ни
1 USD
1.1342 BGN
Петрол
73.27 $/барел
Bitcoin
$59,732.8
БГ Бизнес Дума на деня: Интервенция на пазара

Дума на деня: Интервенция на пазара

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "интервенция на пазара"?

Интервенцията на пазара представлява целенасочена намеса от страна на държавата, регулаторни органи или други институции с цел коригиране на естествените пазарни механизми. Тя може да бъде насочена към стабилизиране на цените, защита на потребителите или подкрепа на определени сектори от икономиката. Най-често се прилага, когато свободният пазар не успява да постигне ефективно разпределение на ресурсите или когато възникват значителни социални или икономически дисбаланси.

Формите на пазарна интервенция могат да бъдат различни – от въвеждане на данъци и субсидии, през ценови тавани и подове, до директно регулиране на предлагането и търсенето. Например държавата може да субсидира производството на определени стоки, за да насърчи тяхното предлагане, или да въведе максимални цени, за да защити потребителите от прекомерно поскъпване. В някои случаи се използват и количествени ограничения или стратегически резерви.

Въпреки че интервенцията на пазара може да решава конкретни проблеми, тя често води и до странични ефекти като изкривяване на ценовите сигнали, намаляване на ефективността или появата на недостиг и излишъци. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Половината хора в САЩ казват, че американската мечта е недостижима за повечето хора в момента
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

По-малко отпадъци, по-ниски разходи: Как разхищението на храна изпразва портфейла ни?
Стефани Боова

Стефани Боова

Защо хората не искат да общуват с AI чатботове?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата