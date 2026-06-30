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БГ Бизнес Цената на брашното у нас е по-скъпа от Германия и Франция

Цената на брашното у нас е по-скъпа от Германия и Франция

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

30% от доходите на едно българско семейство отиват за храна

Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността ѝ през май. Това съобщи на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО), пише БТА.

30% от доходите на едно българско семейство отиват за храна, в ЕС са едва 16%.

Къде се наблюдава поскъпване?

Според КНСБ пилето е поскъпнало с 16,3% на годишен период, хлябът с 11,5%. По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и др. Намаление има при краставиците и доматите. Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%.

У нас брашното е по-скъпо от Румъния, Германия, Нидерландия, Хъръватия и Франция. У нас цената е 1,10 евро, докато в останалите държави варира между 0,72 евро и 0,85 евро, по данни цитирани от 24 часа. Прясното мляко също е с най-скъпа цена 1,87 евро, във Франция цената е 1,31 евро, а в Германия 1,59 евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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