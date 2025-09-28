Официално женени: Колко струва сватбата на Селена Гомес и Бени Бланко?

За настаняването на гостите е резервиран цял спа курорт

Селена Гомес и Бени Бланко официално се ожениха. Те подготвиха една от най-грандиозните и строго охранявани сватби за годината. Двойката обяви годежа си през декември 2024 г. и повери организацията на известната сватбена планьорка Минди Уайс – добре позната със събитията на семейство Кардашиян.

Сватбени разходи

Събитието се състоя в обширно частно имение, преобразено в истинска шатърна приказка. Осигуряването на пълна поверителност е приоритет, като за охрана са отделени около 300 000 долара. Имението е обградено от въоръжена охрана, затъмнени входове и постоянни патрули, които целят да неутрализират всякакви опити за нахлуване от папараци. Гостите са подбрани и са около 300 души, пише Hola.

Тайнствеността около сватбата се поддържаше и от избора на кетъринг – храната бе приготвяна извън обекта и доставяна в последния момент, а всички доставчици бяха инструктирани да работят по предварително координирани, дискретни графици. Общата стойност на сватбата се изчислява на над 5 милиона долара.

Кои бяха в списъка с гости?

Списъкът с гости включва известни имена като Парис Хилтън и Тейлър Суифт, която е дългогодишна приятелка на Селена. Въпреки това, се очаква Суифт да пристигне без половинката си Травис Келси, поради ангажимент с мач. Мерил Стрийп първоначално е била сред поканените, но по последна информация не е могла да присъства. За настаняването на ВИП гостите е резервиран целият спа курорт „Ел Енканто“ в Санта Барбара – имот на съоснователя на Tinder Джъстин Матийн, където нощувките започват от 1000 долара.